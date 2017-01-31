原標題：給製造插上智能的翅膀

1月25日，距離春節還有兩天，記者於上午9點來到安徽容知日新遠程診斷中心調研採訪。中心的工程師們依然堅守在崗位上，遠程實時監測著全國1萬多台大型工業機械設備的運行狀況。

容知日新成立於2007年，是中國設備管理協會下設的裝備智能服務中心。成立10年來，一直致力於利用無線感測器網路和大數據技術為工業企業提供裝備智能服務解決方案。如今，他們正在通過為工業裝備提供在線監測和智能診斷，幫助企業完成設備生命周期管理。

從10年前的白手起家，到如今成為監測、診斷領域中市場佔有率遙遙領先的工業互聯網企業，從一家地方企業成長為產品、服務遍布全球32個國家和地區的國際企業，容知日新是如何做到的？

海量數據生成精細報告

走進容知日新遠程診斷中心，這裏沒有機器的轟鳴聲，只有實時更新的數據流。作為整個客戶服務體系的「大腦」，海量數據在此匯聚，經智能化的篩選、分析和整理，一份份設備診斷報告在這裏形成並及時反饋給工業客戶，預警設備隱患，為企業提供決策支持，確保安全生產。

汪潛，遠程診斷中心一名普通的診斷工程師，他負責360台雙饋風力發電機組設備的實時監測。說到過年，汪潛搖著頭笑著說：「誰又不想回家過年呢，但是我們的工作實在走不開，只能大家輪休了。我監測的設備單台價值都在1000多萬元，必須做到7×24小時實時監測，一次不經意的疏忽都可能給客戶帶來數百萬元損失。」從進入診斷服務中心工作以來，汪潛診斷過的設備已達千台，算得上一個地地道道的老兵了。

在遠程診斷中心的榮譽牆上，記者看到兩張與眾不同的證書，汪潛告訴我：「這是我們診斷中心獲得的GL認證，另外一個是內容管理系統（CMS）獲得的GL認證。」2016年9月20日，容知日新遠程診斷中心通過了德國勞氏船級社（GL）認證。這是繼2015年6月容知日新CMS系統全國首家通過GL認證后，公司再次獲得該認證。目前，容知日新是國內唯一一家產品與服務都獲得GL認證的公司。

據了解，容知日新診斷服務團隊無論從規模上還是資質上都居全國領先水平，該團隊共有30餘名專業的診斷分析師，獲得國際三級認證資質診斷分析師9名，獲得國際二級認證資質診斷分析師11名。

負責大數據的產品經理劉興瑞告訴記者：「我們數據中心目前接入了1萬多台工業大型裝備，設備上布點逾12萬台各類感測器，每天都將接收100GB—200GB的採樣數據，並對數據進行計算和存儲處理。」

互聯網和企業彼此成就

掌握了數據存儲和數據分析的能力，如何獲取高質量的數據呢？

在數據中心旁邊，記者見到了負責研發工作的公司首席技術官——賈維銀，這位原西安交通大學教師、機械故障研究領域的專家，向記者談及他們的初心：

「上世紀90年代，我第一次到鋼鐵企業的生產車間，第一感覺就是太熱了，室內溫度高達70多攝氏度，氣味也很刺鼻。設備停歇間隙，溫度還沒降下來，檢修人員就要進入車間對設備進行檢修，工作環境太惡劣了。而且這些工業設備非常昂貴，人工檢修的方式，免不了會出現遺漏，一次事故對公司造成的損失就會非常嚴重。所以，我們的初衷，就是希望通過設備實時監測，改變人工檢修的傳統模式，為一線員工創造一個安全的工作環境，也為企業提高效益。」

賈維銀告訴記者：「在惡劣的環境採集高質量的數據，一直是我們研發的重要方向，從剛起步時使用的精密點檢儀、有線感測器，再到目前領先的智能全無線數據採集產品。針對設備故障，95%的設備故障都能夠監測出來。智能全無線產品適用於很多無法進行有線監測的工業設備，能夠獲取很多重要的一手數據，我們是業界第一家成功研發出這類產品的公司。」

據悉，容知日新的智能全無線數據採集產品，藉助低頻加速度感測器、振動感測器、在線油液監測技術匹配使用的策略，使數據採集能力得到極大提高。全無線數據採集產品採用了全新的防爆技術，打破了有線產品現場布線以及線路維護與維修的困難，大大提高了產品的適用領域及使用壽命，它的投入使用能夠為更多機械設備的安全運行提供保障，為安全生產貢獻了不可忽視的力量。賈維銀因此被安徽省人力資源和社會保障廳評為「第五批安徽省戰略性新興產業技術領軍人物」。

智能服務讓工業更美好

目前，容知日新的產品各項性能指標都已經達到國際先進、國內頂尖水平。採訪中，容知日新董事長聶衛華告訴記者，自己為什麼會投身智能製造領域，「越是惡劣的環境，我們越是想去服務，我們就是想改變這種傳統、落後的模式，我們希望給製造插上智能的翅膀，走上工業互聯網的發展道路，讓工業更美好。技術領先的數據採集產品、儲存能力出色的數據中心、全國一流的診斷團隊，這些助力容知日新將業務拓展到更多領域」。

放眼國際，容知日新的產品和服務不斷走出國門，已出口美國、法國、俄羅斯、義大利、巴西、智利等32個國家和地區。

談到公司未來的發展規劃時，聶衛華表示：「2016年矽谷之行時，我發現全球領先的GE、IBM等公司都在布局工業互聯網，當數據邂逅機器，整個行業將發生巨變。站在風口的容知日新，雖然也面臨巨大的壓力，但一直在砥礪前行，2012年至2015年，公司營業收入連續4年翻番，2016年也有較大幅度的提升。要滿足客戶的需求，我們必須勇於開拓、堅持創新。這些年，我們一直保證將營收的15%至20%投入研發。要為智能製造的國家戰略貢獻一份力量，我們必須在工業互聯網領域繼續深耕，最終實現『讓工業更美好』的願景。」