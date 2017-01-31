全國旅遊市場紅紅火火北京新浪網 (2017-01-31 05:57)
原標題：全國旅遊市場紅紅火火
本報北京1月30日訊 記者鄭彬報導：春節假期已進入第四天。全國旅遊市場總體進入遊客出遊高峰期，遊客流量、旅遊收入雙雙走高，呈現出紅紅火火的勢頭。
經國家旅遊局數據中心綜合測算，1月30日全國旅遊接待總人數6310萬人次，同比增長15.1%；實現旅遊收入810億元，同比增長18.0%。春節假期前四天（1月27日—30日）全國旅遊接待總人數累計2.58億人次，同比增長14.2%；實現旅遊收入累計3160億元，同比增長16.0%。
國內長線旅遊中，北方的冰雪旅遊和南方的避寒旅遊仍是熱點，東部、中部和西部大多數省份旅遊市場穩中有升，漸入佳境。傳統廟會、民俗燈會、春節祈福、溫泉度假、鄉村休閑、文化娛樂等旅遊活動成為人們歡度春節假日前四天的主要選擇，自駕出行仍是家庭旅遊的主要方式。
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