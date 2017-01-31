原標題：編者的話

編者的話：

東北地區是新中國工業的搖籃和我國重要的工業與農業基地，擁有一批關係國民經濟命脈和國家安全的戰略性產業，資源、產業、科教、人才、基礎設施等支撐能力較強，發展空間和潛力巨大，實現東北老工業基地振興具有重要意義。當前，振興東北老工業基地已到了滾石上山、爬坡過坎的關鍵階段，必須把握地區發展的特點、難點、痛點，抓住改革發展的「牛鼻子」，積極落實具有牽引作用的改革舉措，進一步激發出企業這個市場活躍因子的活力和潛力。