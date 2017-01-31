原標題：東北振興應瞄準國企攻堅

東北地區經濟下行壓力增大，部分行業和企業生產經營困難，體制機制的深層次問題進一步顯現，發展面臨新的困難和挑戰。經過調研發現，東北地區經濟狀況不是依靠上馬基建項目、加強資金扶持就能從根本上改善，很多矛盾歸根結底是體制機制問題，而體制機制方面的主要癥結體現在國企。通過全面深化改革振興東北，應主要瞄準國企攻堅。

東北面臨體制、結構和發展方式的綜合挑戰

近年來，在國內外經濟下行壓力加大的背景下，東北地區原有的體制、結構方面的問題「水落石出」，再疊加人口等多種問題，使東北的發展速度逐漸放緩。尤其是鋼鐵、煤炭等幾大行業下行壓力較大，整個東北增長動力不足。透過表層現象看深層問題，東北正面臨體制、結構和發展方式的綜合挑戰。

首先，體制上有弊病。從東北國有經濟和民營經濟狀況來看，東北國有經濟的比重過高且效益不佳，民營經濟不發達。從正確處理政府與市場的關係上看，東北地區政府權力存在明顯越界，企業的市場主體地位沒有得到充分體現。同時，在企業內部，企業家的作用和職工的積極性也沒有充分發揮，市場意識不強、市場氛圍不濃。

其次，結構上不合理。服務業發展滯后。一是消費需求減弱。以遼寧省1993年至2013年20年間的數據為例，最終消費佔全國的比重由4.62%下降到3.73%；在最終消費中，居民消費佔最終消費（包括政府消費和居民消費的總和）的比重由80.02%下降到78.89%；在居民消費中，農村居民消費比重下降較多，由31.19%下降到17.15%。二是服務業供給減弱。據調查，2013年，整個東北地區服務業增加值佔地區生產總值的比重為37.6%，比全國平均水平低8.5個百分點，而且供給方有逐步減弱的趨勢。

同時，工業比重大。由於歷史原因，東北三省二產比重過高，二產中重工業比重超高，其增加值占工業增加值的比重達到70%以上，尤其是煤炭、石油、鋼鐵、有色等「原」字頭比重過高，新型工業發展較弱。

再次，發展方式滯后。東北投資驅動型經濟特徵明顯，技術創新對發展的推動作用較弱。雖然東北在研發力量上有一定基礎（如吉林大學、東北大學、哈爾濱工業大學、大連理工大學等），但相關產業卻沒有發展起來，原因在於創新動力不足。2013年，東北地區研究與試驗（R&D）支出佔地區生產總值比重為1.33%，比全國平均水平低0.77個百分點。尤其是在信息革命時代，知識經濟發展不足。

總而言之，東北經濟的問題是綜合性問題，需要全方位地改革和轉型。

東北體制機制的主要癥結是國企問題

《關於全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》明確提出，「全面深化改革、擴大開放是振興東北老工業基地的治本之策，要以知難而進的勇氣和戰勝困難的信心堅決破除體制機制障礙，加快形成同市場完全對接、充滿內在活力的新體制和新機制」。「新體制和新機制」的「牛鼻子」在哪裡？就是國有企業，應緊緊抓住國企問題這個東北體制機制的主要癥結。

初步調研發現，黑龍江國有企業資產占規模以上工業企業總資產比重約為64%，吉林約為54%，遼寧約為45%，都大大高於全國30%左右的平均水平。要特別注意的是，央企也在東北配置了相當多的國有資產。因此，目前東北三省國有經濟的比重，特別是工業經濟的比重，已遠遠高於地方報告的當地國有企業資產的比重。

前些年，東北經濟很大程度是靠大量投資來支撐（2003年固定資產投資為4000多億元，到2014年達到4.6萬億元），經濟下滑后，投資驅動型經濟發展方式難以為繼，首當其衝受到影響的就是國有企業，過度投資帶來的產能過剩成為國有企業面臨的突出難題。

按照市場經濟運行的一般原理，經濟體在具有足夠彈性和韌性的條件下，有一定的自我修復能力。在經濟下行情況下，當產能過剩嚴重時，會導致大規模的企業兼并重組發生。但在東北，由於市場經濟體制尚不完善，資源配置的靈活度不足，國有企業比重過大，加之妥善處理職工問題十分棘手，導致自我修復能力比較弱。尤其是諸多「殭屍企業」無法順利退出，阻礙了資源的優化配置，也制約了產業的轉型升級。

著力啃下國企改革的「硬骨頭」

東北要振興，就必須真刀真槍地推進體制和結構改革。對東北現狀，建議要「下猛葯」，其中，推進國有企業改革應是第一要務。

一是按照「做優、去劣、提升中間」的思路分類推進國企改革。應按照經營狀況來分，把眾多的東北國有企業分成三類：第一類是優質企業（如我實地調查過的瀋陽機床、新松機器人等），應做強、做優、做大；第二類是劣質企業，應當去除，且妥善處理「殭屍企業」；第三類是中間型企業，要抓緊升級。

二是把處理「殭屍企業」作為國企改革的突破口。按照經濟學的一般邏輯，這類企業應該兼并、重組、改組，不能任其發展，「殭屍企業」應率先退出。淘汰企業，尤其要把相關人員安排好，「先挖渠，後放水」。

三是把地方國企和央企都納入混合所有制改革框架。加快推進地方國有企業改革，支持探索發展混合所有制經濟的具體模式和途徑。這一路徑不只適用於地方國有企業改革，同樣適用於央企改革。首先應在競爭性領域，然後在壟斷性行業，探索發展混合所有制經濟，國資根據情況「可控、可參、可退出」，騰出一定空間讓民間資本進入。

四是在東北搞好「試驗區」。設立國企改革綜合試驗區勢在必行。搞幾個？搞多大？特別是搞到什麼程度？需要進一步研究。但可以確定，應該突破現有的條條框框，採取特殊的、非一般的做法。同時，在東北特別是遼寧辦好自由貿易試驗區，也非常重要。2016年中央已經決定在遼寧設自由貿易試驗區，自由貿易試驗區不只是遼寧一個省份的，整個東北都要用好。辦好它，就能給企業提供製度和政策的空間，讓更多好企業能夠留在東北，也更有利於區域經濟的發展和「一帶一路」戰略的延伸推進。

（作者系中國宏觀經濟研究院教授、中國東北振興研究院專家委員會副主任）