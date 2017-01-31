原標題：為乘客服務是最大驕傲

正月初一早上7點，遼寧瀋陽氣溫已是零下十幾攝氏度。瀋陽客運集團公司黃河公共汽車分公司210路女駕駛員楊麗麗，已經趕到金山小區公交車站。檢查機油、防凍液、皮帶輪、扶手……楊麗麗細緻認真地眼觀、手摸、棒敲檢查了一遍車內的每一個部件。7點40分，這位被評為瀋陽「最美交通人」、9位「五星級駕駛員」之一的大個兒姑娘，開始了一天的忙碌。

「我開的是大班車，每天要工作12到13個小時，210路從金山小區到馬路灣一共19站，一天來回跑5圈就是122公里。」楊麗麗擦了擦臉上的汗水說，由於瀋陽的大多數公交車都是無人售票，司機就要擔負起「司機+乘務員」兩種角色。為確保乘車信息準確無誤，在裝有GPS自動報站的基礎上，她又自費買來耳麥，堅持口頭報站，為乘客帶來更多便利和溫暖。

在行車過程中，記者觀察到，楊麗麗除了因凍感冒了而不斷咳嗽外，還偶爾抽空揉揉腳和耳朵。原來，她的腳和耳朵在2011年冬天凍傷后，每年冬天都會刺癢、疼痛。每一站開車門時，寒風倒灌，直打臉頰和雙腳，耳朵也凍得通紅。

今年過年7天假期里，楊麗麗有4天都在值班。「別人家的兒女在過年期間都可以幫父母做做家務，而我只能把家當成旅店，一點忙都幫不上。」楊麗麗雖很歉疚，卻沒有後悔。「我打心眼裡熱愛這份職業，如果身體允許，我要在公交崗位上干一輩子。」楊麗麗動情地說。