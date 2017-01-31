原標題：裝備製造業轉型重在體制先行

東北地區是我國建設最早、規模最大的重工業基地，黨中央、國務院高度重視東北的發展。本文根據實地調研，從分析遼寧省裝備製造業轉型發展的體制機制障礙入手，著眼遼寧、管窺東北，提出對策建議。本文認為，推動遼寧省裝備製造業轉型升級，關鍵在於進一步深化體制機制改革。

現 狀 裝備製造業大而不強

自2003年實施東北地區等老工業基地振興戰略以來，東北經濟曾一度進入快速增長期，遼寧省裝備製造業取得長足發展。但經濟發展新常態下，東北經濟下行壓力持續加大。2014年、2015年，東北板塊經濟增速降至全國最低，裝備製造業作為遼寧省的支柱產業同樣面臨困境。目前，遼寧省裝備製造業發展青黃不接，傳統產業比重高達70%以上，機器人、航空製造等高新技術產業雖然發展較快，但產業規模太小、比重太低，不足以替代傳統產業的支柱地位，對經濟拉動作用明顯不足。

具體地看，裝備製造業關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高；產業結構不合理，高端裝備製造業和生產性服務業發展滯后，信息化與工業化融合深度不夠；產業國際化程度不高，企業全球化經營能力不足。總體來看，遼寧省裝備製造業大而不強。

剖 析 結構問題是關鍵 體制障礙是根源

立足現狀剖析原因，可以發現，結構問題是關鍵，體制障礙是根源。

一是現代企業制度遠未完善。目前，遼寧省國有資產在工業企業中佔比達45.8%，遠高於福建（23.6%）、廣東（23.4%）、江蘇（18.0%）、浙江(14.9%)等東南沿海省份。很多國有企業現代企業制度尚未完善，企業激勵約束機制沒有根本性轉變，歷史遺留問題未徹底解決，創新和發展動力嚴重不足。

二是計劃經濟影響根深蒂固。東北地區是實行計劃經濟時間最長、最徹底的地區，政府與市場、政府與社會的關係上存在的部分深層次矛盾尚未解決。政府仍習慣干預國企改制、兼并重組，在企業設立、項目投資、對外貿易等領域存在大量行政審批，而在公共服務、市場監管等政府應該承擔的領域卻職能缺位。真正有效的市場經濟體制還未形成，市場經濟運行效率大打折扣。

三是國有企業歷史包袱沉重。遼寧省裝備製造業企業大多是競爭性企業，企業改制是大勢所趨。然而，歷史遺留問題不解決，國有企業的歷史包袱不卸下，就很難真正完成國企改制，有效的市場機制也很難建立完善。解決歷史遺留問題不但需要大量資金，而且情況複雜，存在企業辦社會、獨立工礦區搬遷、棚戶區改造、「三供一業」分離移交、「撥改貸」后的債務包袱等問題。經常是在解決舊問題的同時，新問題又不斷出現，難度超乎預期。

四是缺乏倒逼改革的外部動力。東北地區雖居東北亞跨國貿易核心區域，但周邊國際局勢並不穩定，東北跨國貿易難以達到預期。朝韓對立局勢影響東北邊貿；俄羅斯經濟政府管制色彩較為濃厚，大規模企業自由貿易較難進行；日本與東北地區的裝備製造等主要產業存在潛在競爭，在關鍵技術方面，日本始終對我國嚴防死守。東北周邊貿易環境較差，不但難以有效擴大出口、引進資金技術人才，而且難以產生推進市場化進程的外部動力。

建 議 企業需改制 政府需轉型

首先，應加快推動混合所有制改革，把握住國企改革的關鍵。

以混合所有制改革為核心的國企改革，是破解體制機制障礙、推進遼寧省裝備製造業轉型升級的關鍵環節之一。深化國有企業混合所有制改革，主要目的在於提升企業活力和經營效率，打造符合市場經濟要求的、高效率的市場主體。而企業能否符合市場要求，關鍵看企業決策、管理團隊能否以市場為導向，進行企業決策、經營和管理。因此，本文嘗試提出一個探索性的觀點：混合所有制改革的關鍵在於通過混改，打造一支市場化的決策、管理團隊。

其次，建立國企改革試驗區。

在遼寧乃至東北，國企比重大、改革任務重的地區主要是兩大類：一是老工業基地，一是資源型地區。兩類地區國企各有特點，國企改革也各有重點。應根據老工業基地、資源型地區國有企業不同特點，分別設置國企改革試驗區。老工業基地國企改革，更加註重打破原有殭化體制和構建現代企業制度，更加突出技術、設備更新改造，讓老企業煥發新的活力。資源型地區國企改革，更加強調打破資源依賴，走出「資源陷阱」，注重產品結構轉型和產業鏈延長。同時，應探索商業類、公益類國企分類改革、分類監管和分類考核；選擇幾家規模適當的國有企業，嘗試開展針對決策管理團隊的混合所有制改革；積極構建促進國企創新的動力機制；加快解決廠辦大集體、企業辦社會、獨立工礦區搬遷、「債轉股」和「殼企業」等歷史遺留問題。

再次，設立政府管理體制改革試驗區。

深化政府管理體制改革，加快政府職能轉變，是推動東北經濟轉型發展的核心。東北地區受計劃經濟影響較深，在偏大、偏重、偏國有的經濟結構下，政府干預經濟的色彩濃厚，有必要設立政府管理體制改革試驗區。重點在機構設置、運行機制、行政審批等方面，給予試驗區充分的先行先試權，鼓勵試驗區大胆改革，研究解決東北地區政府職能轉變中特有的體制機制問題、思想觀念問題，努力將政府建設成為與現代治理結構相銜接、與市場經濟體制要求相配套的，職能優化、行為規範、運轉協調、公正透明、廉潔高效、人民滿意的服務型政府，為企業發展創造良好的政務環境。

四是構建完善的市場化發展格局。

在遼寧乃至東北地區建立開放統一、公平競爭的市場體系，是發揮市場在資源配置中的決定性作用、促進產業轉型升級的前提和基礎。要完善公平開放透明的市場規則，健全市場監督機制，規範市場秩序，推動土地、資金、勞動力等要素市場建設，嚴格保護企業產權、企業經營活動，等等。

同時創造公平競爭環境，消除一切不利於民營經濟發展的體制機制障礙。探索民營經濟在市場准入、監管、公平競爭和金融創新等方面的配套改革措施。加強民營經濟產權保護，切實改善創新、創業環境，放寬民營企業市場准入領域。

還應構建以自由貿易區為核心的對外開放新體制。依託遼寧沿海經濟帶，選取大連長興島和營口港周邊，設立中日韓自由貿易區，切實加強沿海經濟帶合作、沿邊合作、跨境合作以及各省區聯動協作。加快推進內陸自貿區制度創新，制定完善對上海自貿區政策的移植複製方案，推動東北海關特殊監管區域成為接軌上海自貿區政策的試點區域等。

(作者系中國宏觀經濟研究院體改所副研究員)