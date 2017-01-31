原標題：傾力相助「特殊旅客」

「多虧了沿途這麼多不知名的鐵路人傾力相助，我的奶奶和姑姑才能順利到達，感激之情無以言表，祝新春快樂」。今天一上班，我手機上就收到這樣一條感謝簡訊。

1月25日，我接到鐵路客服中心轉來的一份「特殊重點旅客預約服務單」，其中有一名80多歲的李婆婆和她60多歲的女兒一起從黃岡站乘坐C5604次城際列車到武漢站，然後轉乘G1011次列車至廣州南站，需要我們協助她們下車、轉乘。

為了做好服務，掌握更詳細的信息，我通過預約單上的電話聯繫到預約人王先生。在廣東省中山市工作的王先生告訴我，他的奶奶和姑姑要從湖北黃岡市到廣東中山市去過年，因為要輾轉乘坐C5604、G1011、C7651三趟列車，經過黃岡站、武漢站、廣州南站、中山北站共四個火車站，而李婆婆年紀大了，腰部才動過手術不久，王先生就通過鐵路客服電話12306向四個車站預約了服務。

當天，我就和黃岡站取得聯繫，了解到黃岡站已經接到這兩位重點旅客，並做了服務安排。9:35，我帶著兩名「五心」服務組的志願者，推著輪椅到站台等候。9:52，C5604次列車到達武漢站，我和列車長進行了交接，將李婆婆和她的女兒安頓在B4檢票口重點旅客候車區等候換乘。10:30，G1011次列車到達后，我就提前將李婆婆和她女兒送到車廂里，攙扶著她坐到座位上，並叮囑列車長路上照顧好李婆婆。

臨走時，我告訴李婆婆，我們已經和列車上的工作人員、廣州南站和中山北站做好了對接，一定會將她平安送到家人那裡。李婆婆拉著我的手說：「我今年84歲，年齡大了，給你們添麻煩了，鐵路的服務真是越來越好。」

對我們來說，接趟重點旅客只是一件小事，但帶給他們的是方便和溫暖。我想，我們要把服務做得更好，讓愛心永遠傳遞。

（本報記者 鄭明橋整理）