原標題：讓更多企業深耕一個領域

中國製造業大部分仍處於世界產業鏈的低端，去產能任務仍然艱巨，技術升級和消費升級壓力巨大。中國製造面臨著傳統競爭優勢不斷削弱、新的競爭優勢尚未確立的嚴峻局面。

對於中國的製造企業來說，智能製造是其轉型升級的戰略支點。對此，我國提出「中國製造2025」，以推動中國製造進入全球製造業第二方陣。然而，製造型企業如果沒有第三方的支撐，完全靠自身的力量轉型還是會困難重重，進展緩慢。

在安徽合肥，有一家企業運用無線感測器和大數據技術為工業企業提供裝備智能服務解決方案，雖然公司目前規模不大，但是發展速度卻很快，迅速從小微企業發展為成長型企業，引人注目。值此新春下基層之際，我來到這家公司實地探訪。

在這裏，我看到了工匠精神的回歸，看到了「大眾創業、萬眾創新」的生機勃勃，安徽容知日新公司在裝備智能服務領域深耕細作，一次次的技術攻關，十年磨一劍，已經完成了從感測器核心元器件、無線感測器網路、數據採集、工業大數據、智能診斷到裝備運維雲平台解決方案的技術布局，助力智能製造、安全生產，堅持下去，其「讓工業更美好」的企業願景也將觸手可及。放眼全國，如果有更多企業能夠深扎在一個領域數十年如一日，中國製造未來可期。