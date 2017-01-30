歡唱變調 尋仇誤認包廂大打出手中央社 (2017-01-30 12:25)
（中央社記者黃旭昇新北市30日電）新北市板橋錢櫃KTV今天清晨發生打架糾紛事件，一方人馬酒後與對方在電梯口發生口角衝突。事後找友人欲理論時，未料找錯包廂誤認仇人。兩方人馬拉扯之際，遭警方帶回。
警方表示，這起大年初三歡唱惹事案件，板橋警方獲報趕到現場，迅速將雙方壓制隔離，一共帶回11名男女依照妨害秩序罪嫌送辦。
警方說，今天清晨4時許，員警在板橋區館前西路，發現民眾疑似口角紛爭，立即上前瞭解，同時呼叫啟動快速打擊警力趕往支援。因雙方正在視聽歌唱場所離開，陸續聚集，發生衝突。
警方調查20歲的張姓男子，原本與友人在包廂歡唱，中途，送朋友下樓離開時，在電梯口跟人發生口角。
張男不爽，呼叫同包廂友人下樓助陣。竟將另一包廂的人，誤認是對方人馬，雙方在KTV大廳大打出手。
眾人勸架也無效，因為誤認發生打架糾紛。幸虧板橋警方出動20多名警力到場，將雙方隔離，才避免衝突擴大。1060130
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