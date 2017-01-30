【大成報記者孫慶璋/嘉義報導】金雞大年初一，嘉義市長涂醒哲與夫人鄭玉娟一早就前往文財殿 、城隍廟、「2017回嘉過年好好玩園遊會」與圓福寺向市民朋友 問候拜年，並且發送小紅包，祝大家大吉大利平安發財。涂市長與夫人一一和市民朋友問候新年快樂，同時發送過年小紅包，祝願市民朋友「十全十美、大吉大利」，與前來文財殿、城隍廟、2017回嘉過年好好玩園遊會與圓福寺民眾一起歡度新年。年初三，市長陪同蔡英文總統於15:50在地藏庵發送紅包，歡迎市民朋友來嘉走 春領紅包吉利過新年。看到各廟宇滿滿的人潮，涂市長非常開心，民眾虔誠參拜展開全新順利的一年，市長首先和所有市民朋友問候，並誠摯地向大家報告 ，嘉義市是一個讓孩童快樂成長、青年勇於創業、老壯皆有所用、用心關懷弱勢的城市，這兩年來，嘉義市更進步、發展更快速，延宕二十年的鐵路高架化就要在年底啟動，整個城市獲得再次向上提升的重要契機；貨轉園區突破40年零進度；LED路燈也全面換新，照亮 整個嘉義市；污水下水道與污水處理廠啟動，為進步的城市打下堅強 基礎；還有湖子內區段徵收也提前一年半完成土地分配，這麼多的市 政成績都是市民朋友鼓勵的結果，新的一年市府會更認真， 打造信任幸福新嘉義。來嘉最好玩：◎ 到文化公園、嘉義公園、嘉義市火車站前，欣賞最早開花的鬱金香，總共有1萬7千株。◎ 檜意森活村、北門驛、阿里山車庫園區、森林之歌，都是來到 嘉義市不可錯過的景點，見證嘉義繁榮的林業歷史、具有歷史歲月的 日式木造建築。◎ 嘉義文創園區有最精采有趣的「G9奇幻旅程展」。◎ 到嘉義公園、植物園做森林浴，到蘭潭看噴泉，還有全國知名 的雞肉飯、文化路夜市美食。◎ 「2017回嘉過年好好玩園遊會」現場設置有旋轉木馬、遊 園火車、碰碰車、划船、氣墊樂園等眾多大型遊樂設施，還有創意市 集、美食園遊會，好吃又好玩。【資訊/嘉義市府提供】