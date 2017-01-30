林益全啟動變身計畫（2）中央社 (2017-01-30 12:30)
富邦悍將內野手林益全（右）累積8年職棒經驗，拿遍各項大獎，這個季後他展開量身打造的訓練計畫，因為他說「如果你只想維持現狀，就準備離開這個舞台」。（林益全提供）中央社記者林宏翰傳真 106年1月30日
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