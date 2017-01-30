林益全變身計畫中央社 (2017-01-30 12:30)
富邦悍將內野手林益全（中紫衣者）季前自主訓練，因乳酸代謝慢的特殊體質，嘗試瑜珈、泰拳等訓練方式，配合下盤重量訓練，增加爆發力。（林益全提供）中央社記者林宏翰傳真 106年1月30日
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