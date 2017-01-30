台中市發生兩起民宅火警，其中后里區一處民眾以鐵皮搭建車庫，因故起火燃燒，燒毀一部自小客車、四輛機車；另一起發生在北區民宅火警，則是民眾疑似煮早餐不慎引發大火，燒毀廚房與客廳，還好沒有造成人員傷亡。（李河錫報導）



台中市消防局表示，從大年初二深夜到初三凌晨，市區內發生了兩起民宅火警，首先是在后里區中和路的巷道內，一處民眾以鐵皮搭建的車庫，不知何故起火燃燒，經調派后里、外埔與豐原等分隊，大批救難人員趕往搶救，儘管迅速將火勢撲滅，還是停放在車庫內的一部自小客車和四輛機車還是付之一炬！



另一起火警則是發生在北區的一處民宅，疑似民眾煮早餐不慎引發火警，經調派文昌、大誠和北屯等消防分隊，出動九部消防、水庫車輛會同大批消防救難人員趕往佈署水線搶救，燒毀四樓後側加蓋廚房與小臥室。



所幸兩起火警都沒有造成人員傷亡，至於兩起民宅火警發生原因，都有待市府消防局指派火調課人員，近一步調查釐清。（翻攝：李河錫）



