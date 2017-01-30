嘉義縣中埔分局破獲一大型職業賭場，利用民宅為掩護，聚集36人把玩賭「鏈寶」，現場查扣賭具一批及賭資51多萬元，全案訊後依刑法聚眾賭博罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。



中埔分局持搜索票會同警察局督察科、保安隊等單位，鎖定剛流竄到轄內的職業大賭場，於29日下午在中埔村當場查獲陳姓男子等36人的鏈寶職業大賭場。



警方表示，該賭博主持陳姓男子，在中埔國小旁承租2樓透天厝，掛羊頭賣狗肉，利用大年初二回娘家日子，大白天以民宅作為掩護，由綽號「阿山」男子在外負責把風，鄭姓女子為會計，於民宅1、2樓聚集36人共同把玩賭鏈寶，因為賭客眾多，警方還分梯次以警用箱型車載送，並調集線上警力執行戒護。



