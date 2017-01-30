關懷轄區困頓獨老 竹山分局鹿谷分駐所集資送暖台灣好新聞報 (2017-01-30 06:30)
記者蘇彩娥／南投報導
南投縣竹山分局鹿谷分駐所及警友站，為關懷轄區生活困頓及獨居老人，日前由鹿谷分駐所所長林昇勳前往慰問轄內林姓民眾等3人弱勢族群，並致贈生活物資且對於需特別需關懷者另致贈慰問金，年節前讓他們倍感溫馨。
慰問人員中有一位林先生，平日一人獨居生活較顯困苦，但助人熱忱不減，熱衷公益不落人後，平時利用空閒主動至鹿谷分駐所擔任志工，協助民眾洽公等事宜，鹿谷所全體同仁為感念林先生平日協助情誼，員警集資捐贈新台幣3000元，另請警友站捐助2000元，期讓林先生安心過年。對此，林先生特別感謝員警在寒冬送暖，年節前主動關心並提供金錢及物品，心中萬分感激。
所長林昇勳表示，同仁落實家戶訪查發掘轄內弱勢族群，主動商請警友站協助提供物資由分駐所代表前往關懷慰問，用行動及愛心為弱勢族群献上最溫暖的關懷，感謝本次提供物資的鹿谷警友站，期許以小小的善心，拋磚引玉，獲各界善心人士的迴響，共同關懷弱勢族群。
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