記者張朝福／嘉義報導

初二回娘家，市區返鄉探親人潮湧現。嘉義市長涂醒哲及夫人鄭玉娟29日上午一連前往上帝廟、朝天宮、經國新城、配南宮、檜意森活村發送新春紅包、祝福大家雞年行大運，吸引民眾排隊索取沾福氣，現場大排長龍。

「早上八點半就來排隊！」許多經國新城民眾一早就來排隊等候，最早甚至排了一個多小時，領了小紅包個個眉開眼笑，直呼好運到！還有高齡90多歲的爺爺奶奶排隊，甚至坐輪椅、拄拐杖也要特地出門，和家人一起領市長紅包沾喜氣。

涂市長年初二發紅包 民眾排隊搶領沾喜氣

今日紅包發送，首先安排坐輪椅的阿公阿嬤們優先領取，涂市長與夫人親切彎腰與行動不便的長者、小朋友問候、發紅包，與鄉親互道新年快樂！民眾熱情拍照、握手，大讚涂市長用心做事，氣氛熱鬧溫馨。

歡度金雞年，翠岱里里長陳金虎、致遠里里長宋燕生妝點美麗花圃、展示春聯，讓社區增添不少年味，涂市長受邀現場揮毫，寫下「福」字，帶來溫暖祝福。

市府表示，初三下午15:50，涂市長將陪同蔡英文總統在九華山地藏庵發送紅包，祝福市民新春快樂，歡迎民眾來嘉走春、領紅包吉利過新年。

趁春節連假出遊走春，除了前往檜意森活村、北門驛、阿里山車庫園區、森林之歌，見證嘉義繁榮的林業歷史、感受日式木造建築之美；民眾也可以到蘭潭看音樂噴泉，在嘉義公園、植物園做森林浴，吃雞肉飯、逛文化路夜市。

市府強調，現在在文化公園、嘉義公園、火車站前，有16品種、1萬7千株，五顏六色的鬱金香綻放，不必到荷蘭、日本，在嘉就能賞花；嘉義文創園區「G9奇幻旅程展」寓教於樂，適合闔家闖關挑戰；「2017回嘉過年好好玩園遊會」在舊燈會場地熱鬧登場，不僅有旋轉木馬、遊園火車、碰碰車、划船、氣墊樂園等大型遊樂設施，還有創意市集、美食園遊會，好吃又好玩，錯過可惜。