NBA／老鷹尼克4度延長加賽 李先生搶投3分失手落敗NOWnews今日新聞 (2017-01-30 11:46)
紐約尼克隊找到新的方式輸球了！今天他們跟老鷹隊展開一場經過4次延長加賽的3小時40分大戰，最後經由尼克後衛Courtney Lee(李)連2次的搶投三分失手，終場以139:142不敵老鷹。
這場4度延長加賽的超級大戰，讓尼克隊主將「甜瓜」Carmelo Anthony犯滿畢業，即便他獨得全場最高的45分也無濟於事。
老鷹隊則在明星前鋒Paul Millsap打滿60分鐘，37分、19籃板，7次助攻，後衛Dennis Schroder15次助攻，23分，「魔獸」Dwight Howard19分、13籃板犯滿下，硬是拚出勝利。
而這場比賽也是NBA史上第15場4度延長加賽，歷經23次互相領先交換，21次追平，12名球員得分上雙，7位球員打滿45分鐘以上，5名球員以上犯滿畢業，真的是驚天地泣鬼神的一幕。
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