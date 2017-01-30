台11線49K花蓮縣豐濱鄉路段29日深夜傳出轎車對撞車禍，2輛自小客車對撞，造成3人受傷，其中一輛自小客車還因此衝下邊坡，幸好3名傷者送醫急救後均無大礙，事故發生原因警方還需進一步調查釐清。

警消獲報趕抵現場時，只見事故現場有一輛車頭已撞毀的白色自小客車，另一輛黑色的自小客車則因撞擊力道太大，失控衝下深近2公尺的邊坡，車上2名乘客，1人傷勢較輕自行爬出車外，另1人則疑似有骨折情形，由消防人員將他固定於擔架後吊掛回路面，再與其餘傷者一同送醫。

警方表示，3名傷者送醫急救後均無大礙，至於車禍發生原因與雙方是否涉及酒駕等都需進一步調查、釐清。