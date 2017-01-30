根據美國媒體《YahooSports!》報導，皇家隊已經跟重砲手Brandon Moss(摩斯)達成一紙2年1200萬美元的合約，本週只要經過體檢，就能順利入團。

33歲的Brandon Moss，本季打擊三圍是2成25，3成(上壘率)、4成84(長打率)，28轟，整季待在紅雀隊。

多倫多藍鳥簽下Kendrys Morales(DH)，但Moss還能守一壘跟外野，所以皇家隊比較可能鎖定他。

不過也還有其他人選，如國聯全壘打王 Chris Carter，Mike Napoli，Pedro Alvarez，Ryan Howard，Mark Reynolds，Adam Lind等好手都還是自由球員。

皇家隊目前還缺一位先發投手，去填補Yordano Ventura過世的位置，還要找尋牛棚戰力，填補前守護神Wade Davis的空缺。