MLB／摩斯加盟皇家 簽2年複數年約NOWnews今日新聞 (2017-01-30 10:55)
根據美國媒體《YahooSports!》報導，皇家隊已經跟重砲手Brandon Moss(摩斯)達成一紙2年1200萬美元的合約，本週只要經過體檢，就能順利入團。
33歲的Brandon Moss，本季打擊三圍是2成25，3成(上壘率)、4成84(長打率)，28轟，整季待在紅雀隊。
多倫多藍鳥簽下Kendrys Morales(DH)，但Moss還能守一壘跟外野，所以皇家隊比較可能鎖定他。
不過也還有其他人選，如國聯全壘打王 Chris Carter，Mike Napoli，Pedro Alvarez，Ryan Howard，Mark Reynolds，Adam Lind等好手都還是自由球員。
皇家隊目前還缺一位先發投手，去填補Yordano Ventura過世的位置，還要找尋牛棚戰力，填補前守護神Wade Davis的空缺。
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