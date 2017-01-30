SBL超級籃球聯賽在明星賽的熱鬧落幕中結束上半球季，本報就上半季的表現評選出目前各年度獎項得主，供球迷朋友們參考。

年度最佳洋將：達欣布拉（Sim Bhullar）

226公分、160公斤的巨人布拉，光是站在禁區便能帶給對手莫大的威脅，是各隊公認最難對付的洋將，開季前令人存疑的體力問題也以表現證明毋須擔心，至今平均出賽35分鐘，攻下19.6分15.6籃板2.8阻攻，優異的表現幫助達欣暫居聯盟龍頭寶座，最佳洋將當之無愧。

年度MVP：達欣周儀翔

延續上季MVP的氣勢，周儀翔本季仍有相當出色的表現，場均14.4分為本土球員之冠，每場送出3.4次助攻也排行助攻榜第5，在比賽中屢屢有關鍵得分演出，是本土第一頭號戰將。

最佳第六人：富邦宋宇軒

出色的得分爆發力，宋宇軒本季從板凳出發幫助富邦贏下不少比賽，平均每場比賽有10分進帳，更令人驚艷的是他場均出賽時間僅有19分鐘，是聯盟平均得分達雙位數球員中，上場時間最少的球員，富邦若想在本季奪得冠軍，絕對少不了「宋仔」的火力支援。

最佳前場防守球員：達欣布拉

和獲得年度最佳洋將相同的道理，巨大的布拉只要站在禁區就能帶給對手相當大的防守嚇阻力，本季更曾有單場8記麻辣火鍋的演出，有他坐鎮的禁區絕對會讓進攻者頭疼。

最佳後場防守球員：璞園林金榜

一直以防守功力為人津津樂道的林金榜，本季平均1.7抄截、4.7籃板都創下個人生涯新猷，優異的防守判斷能力加上肯拚肯纏的防守態度，林金榜可說是璞園不可或缺的重要「大鎖」。

最佳新人：璞園吳家駿

由於彭俊諺、陳堅恩都受傷的關係，本季以第7順位加盟璞園的吳家駿獲得了大量的上場機會，目前為止共出賽22場比賽，平均上場時間22分鐘，平均可以攻下7.1分2.9籃板2.7助攻，以菜鳥之姿擔當場上指揮官的「老吳」固然付出不少「學費」，但若沒有他適時頂替，璞園本季恐會走得更加崎嶇。

年度進步獎：達欣林宜輝

擺脫困擾已久的腳踝傷勢，加上瘦身有成減去15公斤，林宜輝在本季重拾過往能裡能外的身手，平均得分10.6分幾乎是上季5.8的2倍，三分球命中率36％更是較上季的20％出色許多，曾在第7周賽程以平均22分高分拿下單周最佳球員，林宜輝在剩餘的賽季中能否有更加顯著的進步表現令人期待。