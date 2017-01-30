顏明昱訓練導盲犬 24小時不中斷中央社 (2017-01-30 11:30)
台灣導盲犬協會儲備訓練師顏明昱入行5年多，替將近20隻狗狗做過導盲犬訓練。顏明昱說，他24小時都跟狗狗在一起，雖然重心都在狗身上，但這樣讓他可以多替狗狗做訓練。中央社記者吳欣紜攝 106年1月30日
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