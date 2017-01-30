正妹插畫家不死兔 推養兔觀念（4）中央社 (2017-01-30 11:30)
網路知名插畫家「不死兔」擁有數十萬名粉絲，平時除了以自家兔子「噗滋」（右）、「噗妮」（左）為主角從事創作外，時不時也融入養兔正確觀念。中央社記者游凱翔攝 106年1月30日
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