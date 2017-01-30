正妹插畫家不死兔 推養兔觀念（2）中央社 (2017-01-30 11:30)
網路知名插畫家「不死兔」（圖）擁有數十萬名粉絲，除了以自家兔子為主角創作外，時不時也融入養兔正確觀念，希望透過畫筆，傳播更多正確知識。中央社記者游凱翔攝 106年1月30日
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