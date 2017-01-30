春節暗夜不平靜 新北車禍中央社 (2017-01-30 11:30)
一輛BMW轎車，30日凌晨約1時許，在新北市板橋區民族路，因車速過快，衝撞安全島，並撞擊交通號誌桿，車子毀損。連前方車牌都被撞飛，不知去向。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年1月30日
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