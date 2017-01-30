日職／從燒肉開始的巨人2號 陽岱鋼跟隊友培養情誼NOWnews今日新聞 (2017-01-30 10:36)
今年轉戰巨人隊的台灣好手陽岱鋼專心訓練，他不但參加了聯合自主訓練，也跟隊友一起開心追逐棒球所帶來的樂趣，他說：「雖然辛苦，不過很開心。」
巨人隊進入宮崎後３天進行聯合自主訓練，為２月１日開訓做準備，陽岱鋼希望這三天可以熟悉環境後，「特別小心受傷的部位。」而他也在第一天進宮崎後就跟隊友去吃燒肉培養感情。
陽岱鋼在席間跟大家自我介紹：「以後請叫我岱桑！請大家多多指教。」
而他也認為巨人隊從外部看來跟實際進入球隊後完全不一樣，「他們是很好的隊友，並且前輩都對我們很好。」
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