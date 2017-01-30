顏明昱訓練導盲犬 24小時不中斷中央社 (2017-01-30 10:43)
（中央社記者吳欣紜台北30日電）台灣導盲犬協會儲備訓練師顏明昱入行5年多，替將近20隻狗狗做過導盲犬訓練。顏明昱說，24小時都跟狗狗在一起，雖然重心都在狗身上，這樣可以讓他替狗狗多做訓練。
導盲犬是視障朋友的眼睛，但導盲犬訓練卻不是一般人想像中的容易。顏明昱當初因為喜歡動物踏上導盲犬訓練師一途，但因為台灣硬體設備沒有像國外這麼好，因此不論上下班時間，他都與狗狗生活在一起。
入行5年多的時間，顏明昱替將近20隻狗狗做過導盲犬訓練，他身上同時最多會有4隻訓練中的狗狗，不論出門或是回家都必須帶著一起走。
導盲犬訓練不像人類打卡上下班就停止，顏明昱說，他每天早上起床眼睛睜開就會先帶狗狗上廁所，再到公司帶著狗狗做訓練，一次帶一隻狗，早上下午各一次訓練，「4隻輪完要花大概4、5個小時」，再替狗狗清潔梳理、餵飯，加上放風時間可能一天就這樣過去。
但從公司回家之後，不代表導盲犬訓練就停止了，顏明昱表示，他訓練完都會紀錄狗狗的訓練狀況，不僅能夠幫助記憶也能掌握每隻狗狗的訓練狀態，此外，由於幾乎都生活在一起，因此即便他在家，他也可以隨時隨地的替狗狗做加強訓練。
「做這份工作除了要喜歡動物，家人跟另一半的支持也很重要」，顏明昱說，因為他的生活重心都在狗狗身上，家人跟另一半也必須支持，讓他把狗狗帶回家才可以。
顏明昱提醒，若想成為訓練師，在面對與訓練完成的導盲犬分離時，必須專業理性看待這件事情，「把牠訓練好，讓牠跟主人能夠有更好的生活是一種成就」。1060130
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