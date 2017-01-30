嚴重高山症的病患如果沒有立刻下山，有可能撐不到6個小時就會死亡。台灣野外地區緊急救護協會規劃在各個高山山屋設置「攜帶型加壓袋」(PAC)，讓得了高山症的山友可以躺入模擬較低海拔壓力的加壓袋中，緩解症狀、保全生命。



一名16歲的高中生日前跟家人登山，不料在海拔3,200公尺的嘉明湖山屋突然高山症發作，不僅頭痛劇烈、呼吸困難，還出現致命的肺水腫症狀，由於當時天色昏暗，救難直升機難以抵達，情況一度危急，幸好嚮導使用山屋中的攜帶型加壓袋(PAC)，緩解他的症狀，才保住性命。

台灣野外地區緊急救護協會副理事長、急診醫師王士豪表示，在海拔1,700至2,000公尺處就可能發生高山症，2,500公尺以上的高山就算高危險地區，無論是登山新手或老手，都可能因高山症出現意識不清、頭痛、噁心等症狀，並可能引發致命的肺水腫、腦水腫，若沒有辦法立刻下山，有可能在6到12小時之內死亡。如果附近有PAC，就有機會在2個小時之內緩解症狀，並趕緊下山。王士豪：『(原音)PAC它可以在10分鐘之內，讓裡面的壓力增加2個PSI，也就相當於降低海拔高度1,500公尺，海拔2,500公尺以上會產生高山病，所以有了PAC之後，幾乎台灣每個地方都可以讓病患在現場降低到海拔低於2,500公尺，也就達到可以治療高山病的效果。』

王士豪指出，台灣野外地區緊急救護協會目前已在雪山、玉山、合歡山、南湖大山、奇萊山、嘉明湖等全台各高山山屋及消防局搜救隊設置64個PAC，預計將設置70個以上，讓台灣成為國際上唯一在山區廣布PAC的國家，希望達到高山症零死亡。

王士豪提醒，包括胖肥、BMI值大於30者或容易引發腦壓高的兒童、青少年都是高山症好發族群；一般人如果在一天之內上升到海拔3,500公尺以上的高度，也有高度風險引發高山症，都必須格外需要小心。