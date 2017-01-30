日期:1月30日，在今天休斯頓火箭客場以101-120負於印第安納步行者的比賽中，全場火箭11人出戰，萊恩-安德森成為火箭唯一亮點。他16投9中，其中三分9中5，罰球5中4，得到全隊最高27分，和7個籃板。他的出色反襯出火箭整體三分的疲軟。

在埃里克-戈登傷停之時，安德森仍堅守陣線。復出后出戰3場，他場均可得15.3分，合計30投14中，其中三分20投9中。本場，戈登在家鄉父老面前滿血復出，然而閃亮的仍是安德森。

首節開場，安德森就在8分52秒命中客隊首個三分，但這並無法掩蓋火箭開場三分的疲軟。而安德森較為聰明的，便是他沒有繼續在外線試手感，而是改變思路從內線打起。8分18秒，安德森上籃得手，追至7-7平。7分35秒，又是他造C.J-邁爾斯犯規，2罰全中。

首節安德森得到7分，在哈登於本節末才開張前，是他一手撐起了火箭的進攻。半場他三分3中2得到10分，也是火箭唯一得分上雙的球員。第三節安德森手風不輟，單節再得11分，和單節10分的哈登交相輝映，然而可惜的是，在單節13分的保羅-喬治率領下，步行者氣勢如虹，終以20分領先進入末節，比賽勝負已定。

安德森延續了出色的狀態，卻也反襯出火箭本場三分的疲軟。全場，火箭外線39投僅11中，命中率跌破30%，而安德森5記三分佔比接近一半。哈登和帕特里克-貝弗利這對先發后場，三分合計14投僅3中，在家鄉父老面前亮相的戈登，三分也僅7中1。

近期火箭戰績風雨飄搖，以往對該隊的頌揚也成了質疑。在三分打不開局面時該怎麼辦，是否該繼續投，尤其是快攻中是否該放棄攻擊籃下的機會，而無休止地嘗試三分？支持的一方認為火箭就是以三分安身立命，斷無放棄之理；反對的一方則認為火箭此舉是在浪費進攻機會，打法單調不懂得權變，難以走遠。

但無論如何，雙方都認同一點：火箭最有效的進攻方式，還是防住對手后的快攻。但本場安德森提供了另一種思考：在暫時防不住對手，三分也沒把握時，或許火箭球員可嘗試從內線打起，攪亂防守兼培養手感后，再在外線發炮，而不是把好端端的比賽，變成「猜猜誰先中三分」的遊戲。（魑魅）