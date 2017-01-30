日期:1月30日，得州內戰，小牛在客場以105-101險勝馬刺。

小牛（17-30）艱難過關，結束了對馬刺的七連敗。塞斯-庫里投中關鍵一球，拿下了24分、10個籃板和5次助攻，哈里森-巴恩斯19分，韋斯利-馬修斯17分7個籃板，德克-諾維茨基15分、10個籃板和4個蓋帽。

馬刺（36-11）本賽季第二次連敗。考瓦伊-萊昂納德拿下了24分7個籃板，托尼-帕克16分4次助攻，拉馬庫斯-阿爾德里奇16分、7個籃板和4次助攻。替補出場的大衛-李14分，馬努-吉諾比利10分。

這是兩隊本賽季第三次交鋒。此前兩次都是在11月，也都以馬刺取勝告終。當時小牛大將諾維茨基還沒復出，他們還泥足深陷，儘管如此，仍與馬刺打得難解難分，兩場都輸了6分以內。

本賽季小牛成為德州三強中最落魄的一支，德州大戰也失去了平衡。過去25次交鋒，小牛輸給馬刺21次。在今天比賽開始之前，小牛對馬刺已經七連敗。

就算如此落魄，小牛卻是打不死的德州小強，過去7場比賽，他們贏了5場，直到上一場敗給雷霆。

馬刺上一場敗給了鵜鶘。在失敗之後，他們總能強勢反彈，此前只連敗過一次，但今天卻遭到了小牛頑強的阻擊。

首節還有1分12秒時，安德森三分命中，小牛以27-23領先。吉諾比利在本節將結束時投中三分，馬刺連得5分后，以28-27反超。

馬刺在第二節將比分拉開。本節還有3分02秒時，阿爾德里奇兩罰兩中，他們以56-41領先了15分。馬修斯和諾維茨基相繼命中三分，小牛打出8-3后，上半場以49-59落後。馬刺在本節最後3分鐘只投中一球。

第三節中段，馬修斯投中三分，小牛隻以65-66落後。雙方開始拉鋸戰，小牛一度以77-76超出。吉諾比利又一次投中三分，馬刺連得5分后，以81-77結束前三節。

小牛的頑強令人難以想像。第四節過半時，巴恩斯中投命中，小牛完成19-6的攻擊波，以96-87超出。

馬刺加強了防守，令小牛連續投籃不中，打出6-0后，在比賽還有1分40秒時，將比分追成98-100。吉諾比利此後搶斷得手，馬刺有機會反超，可惜格林三分不中。小牛近3分鐘未能得分，比賽還有50.8秒時，才由馬修斯罰中一球，以101-98領先。

馬刺投籃不中后，庫里搶下籃板，直接運到前場，但被格林打掉。裁判將球權判給了小牛，這令波波維奇非常不滿，在場邊怒吼，但他無法改變判罰。小牛再次發起攻擊，庫里上籃得手，他們以103-98領先。

吉諾比利還以一記三分，然後馬刺開始採取犯規戰術。費雷爾兩罰兩中，小牛在終場前7.3秒保持4分的優勢。萊昂納德好不容易才得到出手機會，但未能命中。庫里搶到籃板后，馬刺只得放棄。（吳哥）