瀋陽日報、瀋陽網記者 馬騁

度過了兩天春節假期后，遼寧男籃昨天在瀋陽渾南體育訓練中心籃球館恢復訓練。訓練前，主教練郭士強先給全體隊員拜年，然後話鋒一轉說，「現在大家別有什麼壓力，我們先力爭一個常規賽好名次，為季後賽爭取一個有利的對陣。」

郭艾倫伴奏投籃氣氛輕鬆

雖然遼籃放假兩天，不過個別隊員還是選擇了加練，像韓德君大年三十上午就獨自進行練習，郭艾倫則是大年初一晚上和幾位原遼青隊隊友進行加練。

昨天下午，郭艾倫再次在訓練前進行加練，這位剛剛在春晚上一展歌喉的「中國籃壇首席娛樂明星」是籃球和音樂兩不誤，自帶了一個攜帶型音箱，連在手機上，邊聽音樂，邊投籃，氣氛相當輕鬆。當郭艾倫進行三分投籃時，音箱里響起了鄭伊健演唱的電影《古惑仔》主題曲《刀光劍影》，場邊進行傷病治療的廉明一邊哼唱著一邊對郭艾倫說，你咋不給大夥放首你春晚上的主打歌曲《再出發》呢？郭艾倫笑著說：「低調點，訓練、訓練。」 記者看到廉明拉傷的大腿仍然是一片青紫，訓練前隊醫給他受傷的大腿纏上了厚厚的繃帶進行保護，看來這位遼籃大前鋒要想完全恢復，還需要一段時間。

訓練期間，陪練的郭艾倫父親與記者嘮起來兒子加練的事情，「籃球沒有捷徑，只有多練，才能提高，所以只要有時間我就會陪郭艾倫進行加練。大年初一我和郭艾倫一起加練了兩個多小時，今天又加練了40分鐘，郭艾倫這種主動加練的意識，也讓他不斷地走向成熟。今年大家可能感覺郭艾倫的三分球有了不小的進步，其實這就是加練的結果，原來郭艾倫的突破是強項，但外線投籃不太好，像馬布里原來防他的時候外線就放了，所以他就要補齊這塊短板。外線的三分球命中率上來之後，對手就必須貼上來進行盯防，這樣郭艾倫突破就更加容易了，進攻的手段更加豐富，這才是一名合格控球後衛必須具備的技能。」

按照計劃，遼寧男籃將在瀋陽訓練到1月31日，2月1日球隊將返回本溪，備戰2月5日重燃戰火的CBA常規賽。春節之後，遼籃男籃的首場比賽將是在寧波客場挑戰八一男籃。