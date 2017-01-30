為規範圍棋業餘段、級位證書的管理和發放工作，保障廣大圍棋愛好者的利益，中國圍棋協會特對圍棋業餘段、級位證書管理工作做如下說明：

編號系統：中國圍棋協會圍棋業餘段、級位證書的管理工作嚴格按照體棋牌字《關於<中國圍棋業餘段位級位制>和<中國圍棋業餘段位級位制實施細則>的通知》（體棋牌字[2005]185號）進行，根據文件第五章（段位證書的頒發）第二十二條（證書編號）的規定：段位證書的編號共9位，編號方法為：前3位是各省（市）身份證號的前3位數、中間2位是年號、后4位是當年發放各等級的序列號。

中國圍棋協會編號分兩類，第一類前3位為000，每年用於辦理經協會批准的業餘6、7段段位證書；第二類為編號空白的業餘1-5段段位證書，用於中國圍棋協會業餘1-5段段位鑒定及各地區證書的臨時補充，保障地方證書發放秩序的穩定。

2016年以前，中國圍棋協會未對行業體協類一級代理機構的證書進行編號，使用的是空白編號的中國圍棋協會證書，為保證所有一級代理機構證書可識別、查詢和追溯，中國圍棋協會於2016年3月25日公佈了《中國圍棋協會關於一級代理機構發放證書的規定》，文件對行業體協證書編號進行了明確的限定：

行業體協將採用其中文名字的漢語拼音縮寫，即：

中國煤礦體育協會 MKT

中國火車頭體育協會 HCT

中國前衛體育協會 QWT

特此說明。

中國圍棋協會

2017年1月

附件：中國圍棋協會關於一級代理機構發放證書的規定

各省、自治區、直轄市、計劃單列市、新疆生產建設兵團體育局競賽處，棋牌中心、棋院、棋類協會、圍棋協會和解放軍體育部門，各行業體協：

為保證中國圍棋業餘段、級位證書發放的公平性和嚴肅性，規範圍棋業餘段、級位發放的市場秩序，保障各地區圍棋業餘段、級位證書代理機構及獲證棋手的自身權益，特制定以下規定：

一、根據體棋牌字[2005]185號《關於<中國圍棋業餘段位級位制>和<中國圍棋業餘段位級位制實施細則>的通知》：原則上，經中國圍棋協會授權的圍棋業餘段、級位證書一級代理機構為省級體育局等單位所轄範圍之內唯一的一級代理機構，負責配合中國圍棋協會在其所屬地區內完成相關業餘段位、級位證書的發放。

二、為規範業餘圍棋段、級位體系，各省、市、自治區、

直轄市等證書編號前三位依然採用各省（市）身份證號前三位，行業體協將採用其中文名字的漢語拼音縮寫，即：

中國煤礦體育協會 MKT

中國火車頭體育協會 HCT

中國前衛體育協會 QWT

三、各一級代理機構不得跨區域、跨系統發放圍棋業餘段、級位證書。如違反上述規定，則根據實際情況按以下規定處理：

1）首次違反規定的一級代理機構，中國圍棋協會將寄送協會函提出警告批評，令其整改，消除影響。

2）再次違反規定的一級代理機構，中國圍棋協會將暫停其一級代理機構購買和發放圍棋業餘段、級位證書的資格一年。

3）如違反規定三次及以上，中國圍棋協會將終止其該地區一級代理機構的資格。

四、各一級代理機構均有向中國圍棋協會投訴其他一級代理機構違反規定跨區域、跨系統發放證書的權利，如發現相關違規行為，請按要求填寫投訴表格（附件），並加蓋一級代理機構單位公章及上級體育主管部門公章，與相關投訴舉證一起郵寄至中國棋院圍棋部。

聯繫人：陳凌凱

聯繫電話：010-87559128

郵寄地址：北京市東城區天壇東路80號中國棋院

郵編：100061

傳真： 010-67111612（自動）

中國圍棋協會