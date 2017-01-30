新北車禍 高級轎車騎上安全島中央社 (2017-01-30 10:50)
一輛BMW轎車，30日凌晨約1時許，在新北市板橋區民族路，因車速過快衝撞安全島，撞擊交通號誌桿，車頭、引擎毀損。警方將駕駛帶回調查車禍原因與肇事責任。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年1月30日
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