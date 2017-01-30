▲雙雞造型成為三星花海嘉年活動亮點（圖／記者李清貴攝）

春節連續假期，「三星花海嘉年華」活動現場吸引大批遊客前來觀光旅遊，由於今年是「雞年」，主辦單位特別設計高三點五公尺的公雞造型以及二點七公尺的母雞造型作為活動主題，此外，還有銀柳隧道，花燈及占地近五公頃的油菜花田，民眾除了賞花，還可以拍照留下美麗倩影。

今年「三星花海嘉年華」活動主場地位在台七丙線十四點五公里，也就是宜蘭縣三星鄉三星路四段兩旁農田。「三星花海嘉年華」活動從前年以「洛克馬」打響知名度後，每年春節都會打造不同造型的吉祥物作為活動主題，今年特別以「公雞、母雞」造型作為雞年吉祥物。 有別於其他地方的花海藝術節活動，三星鄉的花海是利用休耕農田作為主場地，這一大片花海，原本是休耕期間農民作為綠肥之用所種植的作物，由於面積廣大，一望無際，無意間成為民眾爭相拍照的景點，三星鄉公所於是以此作為活動主題，每年春節前後定期舉辦花海嘉年華活動，並配合當年生肖，設計吉祥物營造年節氣氛。

今年「三星花海嘉年華」活動從農曆年前展開，預計到元宵節前後告一段落，除了花海及公雞母雞造型吉祥物，還有以當地特產銀柳打造的隧道以及由三星監獄受刑人製作的各式花燈，民眾可以把握機會前往觀賞。自行開車可經由北宜高速公路羅東交流道往台七丙線方向行駛至十四點五公里處活動現場。另外也可以從羅東車站搭乘國光客運往天送埤在番婆洲下車就可以看到活動場地。

▲三星監獄受刑人製作的花燈（圖／記者李清貴攝，2017.1.30）

▲花海美景成為參觀民眾攝取的焦點（圖／記者李清貴攝，2017.1.30）

▲活動吉祥物也是民眾爭拍的重點（圖／記者李清貴攝，2017.1.30）