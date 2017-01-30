WBC／經典賽先發9人 大魯閣5千名球友：就是你了！NOWnews今日新聞 (2017-01-30 10:24)
「就決定是你了！」4年一度的經典賽，堪稱是地表最高等級的棒球盛事，日前中華隊最終28人甫敲定，儘管不能說是星光熠熠，但也堪稱是一時之選，而《大魯閣棒壘球打擊場》在短短2日內，匯集全台超過5千名熱愛棒球粉絲的意見，讓他們當起中華隊「一日教頭」來執掌兵符，針對中華隊既有的28人名單排出心中最佳先發9人，成為廣大球迷理想的先發「黃金陣容」！
經過球迷們精心挑選，球迷票選之先發陣容如下：郭俊麟以3683票之姿，強勢擠下陳冠宇，成為球迷心中最理想的頭號先發，而鐵捕鄭達鴻(3289票)把守本壘大關，一壘手由「富邦神全」林益全(2884票)擔綱，台灣隊長「大師兄」林智勝(3640票)則與「轟炸基」陳鏞基(2905票)組成黃金二游防線，三壘手則由中信重砲手蔣智賢(2861票)擔任。
外野手部分，歷經球迷票選後，所排出的陣容可說是星光閃閃，不僅有剛成為「新巨人」的陽岱鋼(4123票)、「棒球情人」高國輝(3189票)，還有富邦看板球星林哲瑄(3765票)，共同聯手分攤中華隊外野的守備工作，而富邦強棒胡金龍(2497票)，則是榮獲最佳「DH」的肯定。
儘管此次中華隊徵召作業不盡順利，過程也引發各界的討論，但誠如中華隊總教練郭泰源所說：「大家可以對我不爽，但請好好為國家隊、為選手加油。」
相信只要球員披著中華隊戰袍站上場的那一刻，全台2300萬人仍會齊聲吶喊，替中華隊球員加油！《大魯閣棒壘球打擊場》在2日內，發出超過50萬元等值的代幣紅包，匯集全台超過5000名熱血球迷的意見，票選出此次經典賽中華隊的最佳先發9人，希望不僅能為中華隊喊話與打氣，更希望能喚起台灣球迷的「愛國意識」，一起攜手振興國球！
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