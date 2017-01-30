日期:1月30日消息，據「sporx」等多家土耳其媒體報導，上海申花外援登巴巴抵達伊斯坦布爾，即將加盟老東家貝西克塔斯。貝西克塔斯已經與登巴巴達成了協議，他將在1月30日接受貝西克塔斯安排的體檢，待登巴巴通過體檢后雙方將簽訂合同。

土耳其媒體曝光了登巴巴抵達伊斯坦布爾的照片，多家土耳其電視台進行了現場報導。在土耳其媒體的相關報導中提到，登巴巴抵達伊斯坦布爾，即將加盟貝西克塔斯，貝西克塔斯的高官在機場迎接登巴巴，然後一起回到了俱樂部駐地。貝西克塔斯已經與登巴巴達成了協議，他將在1月30日接受貝西克塔斯安排的體檢，體檢通過後雙方將簽訂合同。

據法國權威媒體《隊報》報導，登巴巴將以租借的方式加盟土超貝西克塔斯。由於是以租借的方式重返貝西克塔斯，登巴巴將來還有機會繼續為上海申花出場比賽。登巴巴曾在貝西克塔斯有過良好的表現，加盟上海申花后登巴巴還曾現場觀看過貝西克塔斯的比賽。2015年6月27日晚，上海綠地申花足球俱樂部官方宣布簽下土超貝西克塔斯前鋒登巴巴。登巴巴加盟上海申花后表現非常出色，中超聯賽出場29場打入20球並有5次助攻，2016賽季一度領跑中超射手榜，很有希望拿到中超金靴，但登巴巴在上海申花與上海上港比賽中的意外重傷讓他賽季報銷，最終無緣中超金靴。

（李哲）