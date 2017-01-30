瀋陽日報、瀋陽網記者 馬騁

度過了兩天春節假期后，遼寧男籃昨天在瀋陽渾南體育訓練中心籃球館恢復訓練。訓練前，主教練郭士強先給全體隊員拜年，然後話鋒一轉說，「現在大家別有什麼壓力，我們先力爭一個常規賽好名次，為季後賽爭取一個有利的對陣。」

郭士強：大夥要輕裝上陣

今年的春節，遼籃在大年三十和初一放假兩天，昨天15點，除了尚未歸隊的哈德森和蘭多夫兩名外援外，其他隊員全部歸隊開始訓練。郭艾倫提前40分鐘就來到了訓練館進行投籃加練，郭士強也在14點30抵達，幫助韓德君加練起了中投。

訓練前，郭士強說到本賽季接下來的比賽：「現在我們排名積分榜第三位，已經提前七輪進入到了季後賽了，不過我們不能有絲毫的鬆懈，餘下的每場常規賽大家一定要全力以赴，力爭獲得一個好名次。畢竟在更加關鍵的季後賽中，能有一個好的常規賽排名，對於我們的對陣和主場優勢是非常關鍵的。現在大家不要有什麼壓力，只要一場一場把比賽打好就行，要輕裝上陣。」

由於是春節假期后的第一堂訓練課，兩名外援尚未歸隊，所以郭士強並沒有安排對抗訓練，而是帶領隊員們進行快攻練習。訓練中，隊員們非常積極，即使是大腿拉傷未愈的廉明也是堅持訓練，態度十分認真。