前一篇文章我們剛說到奇才1月份至今戰績10勝4負東部第一，大家都知道奇才是約翰-沃爾和布拉德利-比爾的球隊，但有一個人卻往往被忽視。

奇才核心的天賦很強，首發五虎只有馬爾欽-戈塔特不是樂透秀出身。沃爾是2010年的選秀狀元，比爾是2012年的探花秀，馬基夫-莫里斯是在2011年首輪第13順位被選中，奧托-波特是2013年的探花秀。可惜的是，波特卻時常被忽視。

本賽季至今，波特的三分命中率46.5%高居聯盟榜首，每場比賽出手4.3記三分命中2.0記，命中率比聯盟第二的喬-英格爾斯高出1.6個百分點，但也被忽視，比如今年的全明星三分大賽就沒有邀請波特參加。雖然他本人對此也沒有多少興趣。

波特來自籃球世家，父母都是打籃球出身，他的堂弟小邁克爾-波特在2017屆新生中穩居前三，被譽為「小杜蘭特」。感興趣的可以看看我之前寫的另一篇文章（還在懷念羅伊？不如期待他麾下的「小杜蘭特」）。

2013年選秀大會上，波特在第三順位被奇才選中。可惜的是，波特在菜鳥賽季因傷只替補出戰了37場比賽，場均2.1分1.5籃板，命中率也只有36%。在很多人眼中，波特被戳上了「水貨探花」的標籤。

第 二個賽季，波特為奇才打了73場比賽，場均6分3助攻，命中率45%。但因為保羅-皮爾斯當時在奇才效力，二年級的波特只首發了13場比賽，場均只能獲得 19.4分鐘的出場時間。不過在那年的季後賽里，波特的機會來了，他場均收穫33.1分鐘的出場時間，貢獻10.0分8.0籃板，幫助奇才首輪橫掃猛龍， 次輪與老鷹大戰6場才敗下陣來。

賽季結束后，皮爾斯離隊，波特被扶正，成為奇才的首發小前鋒。

上賽季，波特為奇才出戰75場比賽，其中73場首發，場均30.3分鐘貢獻11.6分5.2籃板，命中率47%，三分命中率37%。

本賽季至今，波特首發出戰了奇才全部46場比賽，場均出戰33.7分鐘貢獻14.4分6.6籃板，命中率53.5%（聯盟第12），三分命中率46.5%（聯盟第1）。最近10場比賽，波特的數據更是達到了場均15.3分6.4籃板。

在沃爾和比爾耀眼的背後，波特已經逐漸成長為奇才的中堅力量。他不是「水貨探花」，他只是成長得慢了些，但絕對未來可期。沃爾表示奇才的目標是東部決賽。如果他們想實現這個目標，除了依賴后場雙子星的發揮，波特的進步也不可或缺。

除了三分命中率能否穩居聯盟榜首，波特能否成為年度進步最快球員也值得關注。

波特本賽季的場均出手數只比上賽季多了0.9次，球權佔有率甚至下降了0.7個百分點，但憑藉高達129的進攻效率，波特的場均得分比上賽季多了2.8分。

波特的高階數據都在進步，真實投籃命中率高達64.7%，比上賽季高了8.3個百分點；球員效率值從14.5上漲到18.0，每48分鐘勝利貢獻值從0.119上漲到0.183，進攻正負值從+0.8上漲到+3.1。

當然，鑒於揚尼斯-阿德托昆博和哈里森-巴恩斯的進步幅度之大，波特想在本賽季成為進步最快球員並不容易。但沒關係，波特雖然已經在聯盟征戰4個賽季，但現在也只有23周歲，下賽季預計依然會進步。

至少，越來越多的人會關注他，沒人會認為他是水貨了。

（野說籃球）