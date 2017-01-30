第十四屆倡棋杯中國圍棋職業錦標賽參賽名單北京新浪網 (2017-01-30 10:26)
上屆冠軍柁嘉熹
一、 本賽名單
柁嘉熹 連 笑 唐韋星 鄔光亞 柯 潔 周睿羊
羋昱廷 時 越 陳耀燁 檀 嘯 范蘊若 范廷鈺
李欽誠 古 力 王 檄 楊鼎新 李軒豪 江維傑
童夢成 彭立堯
中華台北棋手一名（）
女子棋手一名（李 赫）
二、 複賽名單
孟泰齡 陶欣然 周賀璽 邱 峻 謝 赫 古靈益
毛睿龍 許嘉陽
三、 預選賽產生的16名棋手
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