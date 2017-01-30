日期:1月30日，在今天印第安納步行者主場以120-101大勝休斯頓火箭的比賽中，保羅-喬治和邁爾斯-特納攜手成功限制詹姆斯-哈登，也為其他球隊提供了一個絕佳範例。

對陣火箭必研究如何防守哈登，尤其是上一場剛砍下生涯第2次得分50+三雙的哈登，這成為擺在步行者將帥面前的難題。可喜的是，他們交出了令人滿意的答卷。

步行者主帥內特-麥克米蘭曾說過：「每當我們在防守端打出侵略性，我們就往往處於最佳狀態。當我們這樣做時，我們貌似也能在進攻端打出一波流。」

本場聖徒喬治對哈登的防守成功，首先就得益於「侵略性」。不論哈登是外線干拔，還是強突內線，以及和大個高位擋拆，喬治總是如影隨形，緊貼哈登，甚至在防擋拆時也奮力從人縫中擠過，確保自己始終出現在哈登面前。

此外則是站位的選擇。喬治在外線「奮戰」，特納該落位何處門道多多。本場伊始，特納總上提和喬治形成局部夾擊。但半節過後，特納就開始「老虎不出洞」，反而等著哈登上門來，要麼干擾哈登的投籃，要麼和跟防的喬治形成夾擊。

有2個鏡頭可體現喬治和特納在場上的協作。第二節3分45秒，哈登卯足氣力，從右路強行變向超車喬治，然而就在他大步流星奔向籃框時，特納早已等候多時，算準時機高高躍起，一巴掌將哈登的上籃扇飛；

還有一幕，在本節行將結束時，哈登剛藉由和蒙特雷澤爾-哈雷爾的高位掩護，甩開喬治突入籃下側翼。此時且防且退的特納為了給喬治回防爭取時間，在側翼突然剎車，哈登立刻停球，這一猶豫，喬治終於從后趕來，和特納形成了對哈登的合圍，最終迫其丟球。

全場，特納送出4次蓋帽，將主隊籃下變成禁飛區，喬治則踩著三分線防守，僅留下中距離給哈登，偏這並非他的投籃區域。終場前5分鐘，哈登被換下，客隊投子認負，而哈登的數據統計上赫然寫著17投僅3中，三分10投僅2中，得分則和上一場正好換了個。

上一場賽后，邁克-德安東尼曾得意地稱：「我不知道你們該如何防哈登。」言猶在耳，步行者雙雄就給出了響亮的回答：「未必！」就是不知道如果賽后哈登聽到了德帥的這口「毒奶」，會作何感想。

（魑魅）