拉斯帕爾馬斯vs巴倫西亞

2016/2017西甲第20輪

比賽時間：2017-01-31 星期二 03：45

拉斯帕爾馬斯目前以25分在西甲暫居第11名，發揮出應有水平。球隊在近期戰績尚可，近5場各項賽事取得2勝1平2負，而在上場比賽是1-1與拉科魯尼亞踢平。他們主場能力不差，今季10輪西甲主場取得5勝5平，進球18個，丟球9個。

巴倫西亞目前以19分在積分榜排名第15位，表現不盡如人意。在近期蝙蝠軍團強勢反彈，上輪客場2-0力挫比利亞雷亞爾，進而收穫2連勝。不過客場戰績較為一般，近5個客場比賽2勝1平2負。

雙方近6次交戰，拉斯帕爾馬斯2勝2平2負。上次交鋒，拉斯帕爾馬斯客場4-2大勝巴倫西亞。

愛拼ap888目前開出的歐賠組合是2.58 3.35 2.80，雖然從傳統人氣和實力來看，主隊都處於下風，但盤口依然讓出平手中水，絲毫不示弱。巴倫西亞單憑連勝狀態和名氣就不缺籌碼，主隊低賠或可造冷。