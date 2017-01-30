世界等級分柯潔回落仍領跑 井山裕太升第六北京新浪網 (2017-01-30 10:08)
1月30日，Goratings更新了截至1月29日的世界圍棋等級分排名。柯潔賀歲杯不敵井山裕太，積分下滑仍穩居榜首。井山則憑藉中日第一人對決的獲勝由第十升至第六。
第五屆央視賀歲杯三國圍棋爭霸賽由於中日韓第一人悉數到場而備受矚目。在上周日進行的第一局中，柯潔錯失多處勝機最終不敵井山裕太。雙方積分此消彼長，井山排名上升三位排名第六，柯潔積分雖下滑仍以較大優勢領跑。
新春之際比賽較少積分排名變動不大，韓國中堅棋手申旻埈，尹峻相，安祚永憑第24屆加德士杯獲勝積分也有所上漲。女棋手中於之瑩繼續領跑。在此也祝大家新年快樂，棋藝進步。
（陳金鐸）
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