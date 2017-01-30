日期:1月30日3時45分（義大利當地時間29日20時45分），意甲第22輪開始最後1場較量，那不勒斯客場1比1平巴勒莫，與尤文拉開6分差距。稍前比賽，羅馬客場兩度領先慘遭逆轉，以2比3不敵桑普多利亞，已落後尤文4分。佛羅倫薩主場3比3平熱那亞；都靈主場1比1平亞特蘭大；卡利亞里主場1比1平博洛尼亞；克羅托內主場4比1勝恩波利。

羅馬客場2比3負桑普多利亞。維爾馬倫1個月來首次先發，頂替馬諾拉斯。第5分鐘，埃莫森抽射被普喬尼撲出，布魯諾-佩雷斯推射入網，1比0。第21分鐘，穆列爾右路突破回傳，普拉埃推射扳平，1比1。第66分鐘，埃莫森左路傳中，哲科搶在斯克里尼亞爾前面左腳捅射入網，2比1。第71分鐘，替補出場的希克首次觸球就扳平比分，他胸部停下穆列爾頭槌擺渡斜射入遠角，2比2。

桑普第73分鐘首度領先！希克快速反擊被呂迪格放倒，穆列爾主罰自由球打在納英戈蘭身上變成吊射進球門頂端，3比2。此後替補出場的托蒂傳過頂球，哲科精彩半凌空打進，但被判越位。托蒂還給沙拉維創造機會，但後者射門被普喬尼腿部擋出。補時階段，托蒂大力自由球又被普喬尼封出。終場哨響前，貝雷欣斯基背後放倒哲科，但哲科被誤判為越位，羅馬被剝奪點球機會。

那不勒斯主場1比1平巴勒莫，終結2017年正式比賽全勝戰績，巴勒莫本賽季第4位主帥迭戈-洛佩斯迎來開門紅。開場6分鐘，巴勒莫開戰術角球，里斯波利傳中，內斯托羅夫斯基頭槌破門。此後那不勒斯浪費無數機會。梅爾滕斯左路突破射門打在門將波薩維奇腿上擊中橫樑。第66分鐘，此役作出多次精彩撲救的波薩維奇出現失誤，將梅爾滕斯右側禁區邊緣的低射漏進門內，1比1。第89分鐘，後衛戈爾達尼加鏟倒梅爾滕斯，被直接紅牌罰下。

佛羅倫薩主場3比3平熱那亞。第17分鐘，恰逢生日的伊利契奇右路傳中直接飛進遠角，1比0。第50分鐘，小基耶薩禁區邊緣抽射破門，2比0。第57分鐘，替補塔拉卜特直傳，小西蒙尼反越位吊射得手，1比2。2分鐘后，小西蒙尼傳球，塔拉卜特射門碰希耶馬克入網，2比2。第62分鐘，替補出場的貝爾納代斯基晃過穆尼奧斯傳球，卡利尼奇在門前10米處左腳破門，3比2。第86分鐘，熱那亞開出角球，伊佐頭槌攻門，貝爾納代斯基在球門線上用手擋球，被紅牌罰下，小西蒙尼點球梅開二度，3比3。