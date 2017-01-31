摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。

漢諾威96vs凱澤斯勞滕

2016/2017德乙第18輪

比賽時間：2017-01-31 星期二 03：15

漢諾威96今季在德乙表演精彩，目前以32分在積分榜高居第二名。近期球隊比賽發揮甚好，上場友誼賽4-1輕鬆擊敗洛特，在近10場各項賽事取得6勝4平成績。漢諾威96主場戰鬥力強悍，今季德乙8輪主場6勝1平1負，進球14個，丟球6個。

凱澤斯勞滕今季仍然沒能振作，目前以19分在積分榜排名第14位。球隊在近期友誼賽大發神威，上場1-0擊敗了皮爾馬森，近3場友誼賽全勝，不過最近5輪德乙只有4平1負戰績。凱澤斯勞滕客場能力平平，聯賽8輪客場取得1勝3平4負，進球只有4個而已。

雙方近6次交戰，漢諾威96取得4勝1平1負。上次交鋒在本賽季第1輪，漢諾威96客場4-0大勝凱澤斯勞滕。

吉祥坊目前開出1.76 3.70 4.65，漢諾威96主場讓出半一盤口，水位保持在高水附近。凱澤在德乙聯賽中不缺人氣，只是本賽季成績出現大幅度下滑。此番客場作戰，贏球難度依然很大。

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