日期:1月30日，今天休斯頓火箭迎來5連客最後一戰，客場對印第安納步行者。詹姆斯-哈登本場手感全無，他17投僅3中，其中三分10投僅2中，罰球7中7，得到15分5個籃板8次助攻3次搶斷，失誤8次，犯規5次。火箭也以101-120告負。

賽季第二波連敗逼出了最強的哈登，上一場戰勝76人，哈登拿下生涯第2次得分50+的三雙，引起全美震動。諸位名宿紛紛盛讚哈登是本季MVP，對此哈登只是表示：「這不過是運氣，夥計，我會繼續努力。」

然而興奮勁兒還沒過去，哈登和火箭今天就在印第安納波利斯遭遇當頭棒喝。為了不讓哈登神蹟延續，賽前轉播方給步行者開出的3條取勝之匙中，首要的便是限制哈登。內特-麥克米蘭所倚重的是手下兩大王牌，保羅-喬治和邁爾斯-特納。前者如影隨形跟防哈登，後者則在禁區內伺機而動，僅留下中距離廣大區域，偏這裏並非哈登的投籃區域。

而哈登也始終未能以自己在進攻端的表現，來迫使對手改變防守策略。他半場10投僅1中，其中三分5中0，直到第三節三分才開張。半場哈登僅得5分，在和喬治的巨星對決中全面落於下風。

僅僅相隔一天，手感卻有如此天壤之別，連哈登自己都難免陷入困惑。第三節6分24秒，哈登快攻中在三分線外手起刀落，命中本場首個三分，主隊暫停。在返回替補席時，哈登舉起雙手仰望上天，貌似在說：老天啊，怎麼才進啊！

單節哈登拿下10分，但還沒等他的心情陰轉晴，打擊接踵而至。本節結束前37秒，喬治罕見地在外線被哈登晃起，後者趁機立刻深入籃下，在對方封堵前出手拋投，不料卻沒進。

邁爾斯-特納飛身拿下籃板，哈登不理智地在其後伸手，裁判哨響，現場頓時一片鼓噪，因為這是哈登第5次犯規。在全場的嘲笑聲中，他也悻悻地走下場，一頭躺倒在地板上。

第四節還剩5分鐘，火箭便換下哈登，投子認負。別看今天登哥罰球7罰全中，但是對於場均10個以上罰球的他來說，這場在泡椒的限制之下，甚至連碰瓷絕技都沒有得到太多的展現機會。

以2勝3負熬過了艱難的5連客，1月的魔鬼賽程基本告一段落，相比之下，2月賽程較為輕鬆，或許是火箭可資利用，扭轉頹勢的良機。當然，一切的焦點仍在哈登一人之身。（魑魅）