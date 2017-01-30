日期:1月30日，今天印第安納步行者坐鎮主場，迎戰休斯頓火箭。保羅-喬治全場23投13中，其中三分7中3，罰球4中4，得到33分9個籃板3次助攻，連續4場30+平生涯紀錄，還成功限制了詹姆斯-哈登。步行者也以120-101取得3連勝。

上一場加時擊敗國王，喬治得到33分，並包攬了全隊最後16分中的12分。此外，這也是他連續第3場得分30+，創賽季新高。賽后，喬治也表示：「我感覺挺棒，在下半場我感覺找到節奏了，開始進入狀態，這場就像季後賽一樣。」

喬治的表現也成為步行者的晴雨表。數據為證，本季他得分不低於24的比賽，步行者13勝3負，反之僅為11勝19負。

而本場步行者迎來強敵，喬治也遭遇詹姆斯-哈登，後者剛在上一場締造了生涯第2次得分50+三雙，一時風頭無兩。但從開場，勇敢地站在哈登面前的喬治，就沒打算讓對手過得舒服。他和邁爾斯-特納高低落位，他負責鐵森緊跟哈登，甚至跟防他到內線，再由特納封鎖其出手空間。這一招收到奇效，哈登全場手感全無，17投僅3中。核心被遏制，火箭其他球員陷入亂槍打鳥，勝負天平迅速向主隊傾斜。

防守遏制了哈登，進攻端喬治更延續了近期火熱的狀態。火箭並未安排夾擊，而是委派特雷沃-阿里扎一人單防他，正中喬治下懷。

半場他就14中7拿下15分，可謂十八般兵器樣樣精通，既有接隊友回傳在三分線外發炮，也有籃下倚住大個轉身勾手命中；既有行進中和隊友配合空接爆扣，也有外線強行超車直搗黃龍。

然而更精彩的還在後頭。第三節6分05秒，喬治再次外線超車阿里扎，持球突入內線，此時原本防守特納的克林特-卡佩拉見勢不妙，立刻前來封堵，然而只見喬治高高躍起，以泰山壓頂之勢將球狠狠砸入籃框，完全視卡佩拉如草芥。此球得手后，喬治壯懷激烈，一旁的特納興奮得直跳，主隊板凳席更是樂成一團。受此鼓舞的喬治又在隨後飆中3分，媒體紛紛拜服。

單節喬治拿下13分，步行者領先20分進入末節，實則勝負已分。而第四節，喬治再得5分，將自己連續得分30+的紀錄擴大到4場，追平自己在2015年11月25日到12月3日之間締造的生涯紀錄。

喬治威武！（魑魅）