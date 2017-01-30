日期:1月30日消息，據《The Score》報導，波特蘭開拓者後衛C.J-邁克科倫姆日前表示，他將參加今年的全明星周末三分大賽，邁克科倫姆表示，一開始他是拒絕，但是最終，他還是接受了這次挑戰。

「我會參加三分大賽。」邁克科倫姆在當地時間周六告訴記者。這話聽起來像是一個備用計劃被頂了上來。

「是的，一開始我是拒絕的，」邁克科倫姆說，「我不想去參加三分大賽，我要和我的女兒一起去度假。但是看到我去年的表現后，而且我的女兒也不能去度假，因為她周一有一個考試。所以我的想法就變了……我其實更想去度假，但是我無法度假，因為我女兒有個考試。所以我想，我可能會有48個小時去參加三分大賽，而且還能剩下一時間得到休息和放鬆。」

邁克科倫姆是上賽季NBA進步最快球員，但是在去年三分大賽上，他第一輪就出局了。實際上，邁克科倫姆上賽季也不是三分大賽的主力，他是頂替克里斯-波什參賽的。波什因為血液中出現了凝塊而無法繼續打球。

「我今年會認真準備，」邁克科倫姆說「去年，我是一個替補選手，他們只是在比賽前一天晚上才通知我，所以我就是去球館投了一圈而已，今年我要好好準備一下，認真比一次。」

本賽季至今，CJ場均可以得到23.4分，並且場均以41.5%的三分命中率投進2.5個三分

（咕噠）