2016年體壇風雲人物頒獎盛典，中國女排攬下四項大獎，成為最大贏家。頒獎盛典后，郎平做客央視《風雲會》節目，暢談了自己在頒獎典禮的心路歷程，並認為最佳團隊和最佳女運動員獎是自己最期待的兩個大獎。

堪稱最長的獲獎感言是認真準備的

體壇風雲人物盛典上，郎平連續第三年獲得了最佳教練獎，而她上台領獎時用一段時長接近五分鐘的發言總結了女排的收穫，堪稱最長的獲獎感言。郎平透露，這一段獲獎感言，其實是認真準備的。

談及這次精心準備的發言，郎平坦言需要認真準備：「因為從我的印象當中，奧運年是最重要的一年，我們每個教練也是一簽就是四年，所以是一種習慣。不管是世錦賽啊，還是世界杯，一切的一切都是為奧運會做準備的。我覺得奧運會應該是一個結束，一個周期的結束。特別是女排，12年後又獲得冠軍。這一定要認真準備，我們確實獲獎的機會是非常大的。」

紅色禮服為呼應里約決賽場邊的「中國紅」

和前兩年出席體壇風雲人物所穿的禮服不同，今年郎平選擇的是紅色禮服。據郎導透露，紅色禮服是為了呼應里約決賽場邊的「中國紅」：「真的，設計師說郎導今年我要給你做中國紅，我說太紅了，我這人喜歡低調。他說第一年（14年）你穿得是黑色，去年（15年）你穿得是藍色的，今年你一定要穿紅色，穿中國紅，里約決賽的時候全場都是中國紅。你沒有商量的餘地，我就非常尊重和理解了。」

而郎導在決定顏色后，後面的設計就交給設計師了。郎平表示自己只提出衣服設計別太誇張：「我是比較保守的人，一定不要太誇張，要不我都不敢穿。」事實上，在頒獎典禮的現場，郎導的一身中國紅大方得體而又不失喜慶，獲得了極佳的反響。

奧運周期后壓力釋放了更從容面對肯定

與前兩年獲獎的內斂表達相比，今年郎導在現場的表達更自在，更能控制現場。談及這一不同時，郎導表示想把話都說出來：「今年是有奧運會的，而前兩次拿獎壓力很大，不想拿獎，一拿獎就特別緊張。這無形當中有壓力，因為這麼多優秀的教練，這麼多優秀的團隊，大家為什麼給女排，其實就是對三大球的一種期待，所以我就覺得壓力特別大。因為你不拿獎就努力去就可以了，拿了獎你就更要怎麼樣怎麼樣了，是那種心裏老裝著奧運會的感覺。」

郎導在發言中的從容淡定，也和奧運周期后壓力釋放了有關，面對肯定和讚譽，郎導和團隊更從容了：「今年就覺得，這四年結束了，我們要好好講一下。」

去年朱婷錯失「佳女」的遺憾 希望今年能彌補

在被問及四個獎更渴望哪個獎時，郎平坦言：「我覺得一個是團隊獎，一個是最佳女運動員獎。其實三屆了朱婷都是提名，15年的時候她一直坐我邊上，我以為她去年要拿獎，所以我就特別激動準備她要拿，但沒有如願吧。今年是奧運年，我覺得小孩特別不容易。非常希望她能夠拿到這個獎。」

而今年終於拿到佳女，郎平也認為獲獎是對朱婷的一種鼓勵：「我覺得是對她的肯定。她作為一個年輕選手，在幾年當中迅速的成長，確實她在比賽當中承擔了非常多的重要角色。我希望這個獎能藉此鼓勵她，希望她更加努力向前。」

作為朱婷的恩師，在預期朱婷的未來時，郎導表示：「朱婷在比賽經驗、臨場方面還可以有進步，後防線上的一傳防守也還有空間，下一屆奧運會她應該承擔更多諸如場上核心、場上隊長的角色。」

（月籠沙）