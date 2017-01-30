日期:1月30日，魔術客場以114-113險勝猛龍。

魔術（19-30）結束三連敗。尼科拉-烏切維奇拿下了25分、10個籃板、5次助攻和4個蓋帽，CJ-沃特森15分，塞爾吉-伊巴卡12分7個籃板，埃爾弗里德-佩頓11分10次助攻。替補出場的DJ-奧古斯丁拿下了21分，傑夫-格林16分。

猛龍（29-19）將東部第二的位置暫時讓給了凱爾特人。凱爾-洛瑞在最後5秒投中兩記三分，但為時已晚，全場三分球9投6中，得了33分8次助攻，德瑪爾-德羅讚22分、7個籃板和6次助攻，尤納斯-瓦蘭丘納斯12分9個籃板。替補出場的泰倫斯-羅斯17分。

兩隊在一個月前曾交手，猛龍以109-79狂勝30分。過去兩隊15次交鋒，猛龍勝出14次。

魔術的防守面臨大問題，上一場敗給凱爾特人，他們丟了128分。而猛龍卻正是憑藉防守擊敗了雄鹿。

猛龍今天未能延續那種防守，而進攻也不穩定，打得非常費勁。首節猛龍狀態正佳，單節砍下了36分，取得9分的優勢。

但在第二節後半段，猛龍卻失去了手感，局勢就此逆轉。本節還有6分52秒時，猛龍還有48-39領先，但在本節剩下的時間里，他們卻再也未能投籃命中。魔術則進入狀態，連續命中三分，以一波21-2結束本節，從而以60-51超出。

下半場猛龍的進攻才恢復正常，但卻防不住魔術。第三節雙方差距一度只有2分，沃特森投中本節的壓哨球，魔術以82-78領先。

奧古斯丁兩度命中三分，魔術在第四節打了2分鐘后以91-81拉開差距。雙方差距一度達到15分，但猛龍如夢初醒，開始反撲。比賽還有2分20秒時，德羅讚中投命中，他們只以101-105落後。格林成為魔術的救火英雄，關鍵時刻他連續兩投命中，包括一記三分，魔術連得5分，以110-101穩住陣腳。

猛龍發動最後的反擊，在比賽還有5.2秒時，洛瑞三分命中，他們只以110-112落後。烏切維奇兩罰兩中后，洛瑞在終場前0.5秒再度投中三分，將比分追成113-114。

魔術快速發球，猛龍來不及犯規，仍然難逃一敗。（吳哥）