美PGA農保高球賽 台灣好手潘政琮第2中央社 (2017-01-30 08:37)
（中央社加州拉荷亞29日綜合外電報導）農保高球公開賽（Farmers Insurance Open）今天進行最後1輪比賽，西班牙的拉姆（Jon Rahm）贏得個人美國PGA首冠，台灣好手潘政琮和美國的郝爾並列第2。
法新社報導，拉姆第17洞博蒂後，打破多人同以低於標準桿10桿領先的僵局，取得優勢。
他最後以收在低於標準桿13桿的275桿，以3桿贏得比賽。
台灣好手潘政琮和美國的郝爾（Charles Howell）同以低於標準桿10桿的278桿並列第2。
25歲的潘政琮也在尋求個人首座美巡賽冠軍，他在第8、第9和第10抓鳥後，成績來到低於標準桿10桿，只可惜之後無法再抓鳥，與冠軍無緣。（譯者：中央社蔡佳敏）1060130
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