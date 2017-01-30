▲中華隊。（圖／寶悍運動平台提供）

2017第四屆世界棒球經典賽(WBC)即將在3月開打，中華隊也趕在過年前公布28人名單，不過中華隊真的準備好了嗎？有機會在號稱最後一屆的經典賽中突圍嗎？就端看總教練郭泰源的調兵功力跟球員的奮力表現而定。

此屆經典賽可說是自2009年以來徵召最不順的一次，原因有很多，球員傷勢影響，球團暗示不要打，球團不支援，自組訓一開始，棒協與中職就因為老問題而吵得不可開交。

中職想要主導賽事「一條龍」服務，但棒協過去就是唯一窗口，要挑戰體制，雙方無法協調出共識，體育署也無法幫上忙，導致郭總一開始還因為總教練人選問題一度「拒當」，問題也有很多，最後擁有王柏融、陳禹勳、林泓育、郭嚴文等多位中華隊主力戰將的Lamigo球團，不願意支援非中職主導的國際賽事。

碰到此問題，棒協雖然幫球員搞定了保險等問題，但不打的氣氛就像瘟疫一樣蔓延，陳偉殷受到馬林魚球團的關切只好辭退，王建民找尋新東家，也把位置留給年輕人，旅美小將也有要拚大聯盟(胡智為)、(張進德)、(王維中)等影響，過年前旅日一哥陽岱鋼正式辭退，也讓中華隊士氣受到影響。

中華隊只剩下以中職22人為主，旅日球員為輔的混合隊伍出征，當然，這也不是首次遇到這樣的狀況，去年世界12強賽中華隊也是以日職球員為主參賽，雖打敗強隊古巴，可惜無法擠進8強之列。

中華隊經典賽以郭俊麟、陳冠宇、宋家豪等投手為主，中職球員如潘威倫、王鏡銘、倪福德也需要肩負長中繼或先發的任務，後防有蔡明晉、林晨樺、羅國華等好手把關，中華隊守護神會由誰來當？應該人選還是黃勝雄或陳鴻文。

打擊方面，原本陽岱鋼若參賽，當然是中心打線或開路先鋒最佳人選，他有速度、長打、守備優異等優勢，讓對方防不勝防，尤其他在國際賽常有好表現，相信對中華隊有極大幫助，3、4、5棒可能由林益全、林智勝、高國輝擔綱，搭配蔣智賢、陳鏞基等好手的打線，也十分有看頭。

但如今他已辭退經典賽，中華隊補進功能性、表現突出的羅國龍，當然希望他能夠有陽岱鋼這樣的打擊爆發力跟守備能力，這也將會是考驗中華隊新舊交替的磨合戰力期。

唯一中華隊要小心的並不是陣容不夠豪華，而是情蒐資料是否完整？準備工作是否到位？還有臨場表現。韓國隊在只有吳昇桓大聯盟級球員加入後，實力也大打折扣，但A組中華隊還會遇到擁有大聯盟球員的以色列、荷蘭隊把關，中華隊希望還是能延續2013年經典賽的團結精神，在最後剩下一個月的集訓中，好好調整到備戰狀態，以應付接下來的硬戰。

順帶一提，這次經典賽A組於3月6日開打，地點是韓國首爾高尺巨蛋，人工草皮，室內球場如何適應，也都是中華隊需克服的難關。